Guerra in Ucraina, media: "Martedì 28 luglio incontro a Washington fra Trump e Zelensky"

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Media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Lindsey Graham.
"Incontro diplomatico molto importante"
"Fonti diplomatiche hanno confermato a Radio Liberty che Trump incontrerà Zelensky a Washington martedì. Questo incontro è un evento importante nella vita diplomatica. I leader di entrambi i Paesi si sono incontrati di recente in Francia e in Turchia", ha scritto il giornalista Alex Raufoglu su X.
La speranza del leader di Kiev è di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita mediorientale. Intanto, secondo Axios, la settimana prossima al Senato Usa potrebbe essere votato un pacchetto bipartisan di sanzioni contro Mosca.
Attacco con droni su San Pietroburgo
Nelle scorse ore, due magazzini della società russa di commercio elettronico Wildberries sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Secondo il canale Telegram Astra, sarebbero stati colpiti complessivamente due depositi dell'azienda, uno a San Pietroburgo e l'altro nella regione di Leningrado. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante il rad. Al momento non risultano vittime.