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Ucraina, raid di Mosca su Zaporizhzhia e Odessa: "Morti e feriti" | Ucciso dai russi l'ultimo abitante del villaggio di Tiahynka
Le autorità filo-russe denunciano: "Almeno quattro civili morti in un attacco ucraino nel Donetsk"
© Afp
Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent due donne sarebbero morte e diverse persone sarebbero rimaste ferite a seguito di attacchi russi lanciati su Zaporizhzhia e Odessa. Mykola Yatsenko, capo dell'amministrazione militare del villaggio di Tiahynka ha riferito che le forze russe hanno ucciso l'ultimo abitante dell'insediamento sito nella regione di Kherson. Nel frattempo arriva la denuncia da Mosca: "Oltre mille droni ucraini abbattuti nella notte". Autorità filo-russe, inoltre, hanno fatto sapere che a seguito di un attacco ucraino nel Donetsk almeno quattro civili sarebbero morti.
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 1.017 droni ucraini ad ala fissa durante la notte nelle regioni del Paese. "Nel corso della notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 1.017 droni ucraini ad ala fissa", ha riferito il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.
Quattro civili, membri di una stessa famiglia, sono rimasti uccisi in un attacco con droni che ha colpito un condominio attribuito alle forze ucraine a Makiyivka, località del Donetsk sotto occupazione russa: lo hanno riferito le autorità filo-Mosca della zona. In un comunicato, citato dalla Tass, le stesse autorità hanno aggiunto che, oltre a queste quattro persone morte, tra cui ci sono una 17enne e un 23enne, altre cinque persone sono rimaste ferite in attacchi con droni sul Donetsk.