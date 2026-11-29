Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent due donne sarebbero morte e diverse persone sarebbero rimaste ferite a seguito di attacchi russi lanciati su Zaporizhzhia e Odessa. Mykola Yatsenko, capo dell'amministrazione militare del villaggio di Tiahynka ha riferito che le forze russe hanno ucciso l'ultimo abitante dell'insediamento sito nella regione di Kherson. Nel frattempo arriva la denuncia da Mosca: "Oltre mille droni ucraini abbattuti nella notte". Autorità filo-russe, inoltre, hanno fatto sapere che a seguito di un attacco ucraino nel Donetsk almeno quattro civili sarebbero morti.