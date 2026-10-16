Guerra in Ucraina, attesa per la discussione al Consiglio Europeo | Trump: "Non sono grande fan di Zelensky"

È partita ieri, 15 ottobre, la due giorni di Consiglio Europeo, il summit con i capi di Stato e di governo a Bruxelles. L'agenda resta fitta e per il secondo giorno sono previsti temi pesanti. I leader ascolteranno le ultime dal presidente Volodymyr Zelensky sulla guerra in Ucraina, ma affronteranno anche temi come difesa, sicurezza e migrazioni. Nel frattempo, Donald Trump continua a intervenire sul conflitto Russia-Ucraina e attacca ancora Zelensky: "Non è una persona facile con cui avere a che fare. Non sono un suo grande fan. Penso che sia più difficile avere a che fare con lui che con Vladimir Putin", ha dichiarato in un'intervista a Newsmax. Poi la battuta sugli attacchi alle raffinerie.