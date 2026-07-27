Ucraina, attacco su Rostov in Russia: due morti e cinque feriti | La difesa aerea di Kiev neutralizza 123 droni russi

Mosca ha poi lanciato 147 droni su tutto il territorio ucraino ma la difesa aerea di Kiev ne ha neutralizzati 123. Lo ha riferito su Telegram l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine. Secondo il comunicato, a partire dalle 18 di ieri (le 17 in Italia) Mosca ha utilizzato droni d'attacco Shahed, compresi modelli a reazione, Gerbera, Italmas e velivoli-esca Parodiya, lanciati dalle aree russe di Brijansk, Primorsko-Akhtarsk e Orel, oltre che dai territori occupati di Donetsk e Gvardiiske, in Crimea. All'azione di contrasto hanno partecipato l'aviazione, le unità missilistiche antiaeree, i reparti di guerra elettronica e sistemi senza pilota e i gruppi mobili di fuoco. Alle 8 risultavano neutralizzati 123 droni nel nord, nel sud e nell'est del Paese. Sono stati registrati impatti di 21 velivoli in dieci località e cadute di frammenti in altre sette. L'attacco era ancora in corso al momento della diffusione del comunicato, con ulteriori droni russi presenti nello spazio aereo ucraino.