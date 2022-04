Guerra Russia-Ucraina, attaccato un deposito di petrolio a Belgorod | Mosca: "Peserà sui negoziati" | Kiev: "Non siamo stati noi"

Un attacco aereo da parte di due elicotteri delle forze armate ucraine ha infatti colpito un deposito petrolifero a Belgorod, in Russia , causando un enorme incendio. A riferirlo il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. Il Cremlino ha fatto sapere che l'accaduto " peserà sui colloqui " in corso. Kiev , però, smentisce: " Non siamo stati noi ad attaccare Belgorod".

San Pietroburgo, indossa il cappotto del nonno sopravvissuto al secondo conflitto con scritto "No alla guerra": 20enne arrestato all'uscita della metro

Covid, quarta dose per il presidente Usa Biden: "Mi sento meravigliosamente"

Edy Ongaro, chi è il foreign fighter italiano morto per il Donbass separatista

Sono almeno 8 i serbatoi di petrolio incendiati per un presunto attacco di elicotteri ucraini a un deposito di carburante nella regione russa di Belgorod, secondo quanto scrive la Tass. E il ministero russo per le emergenze invia sul posto 170 vigili del fuoco con 50 mezzi per spegnere il rogo che viene descritto di notevoli dimensioni. Gli abitanti delle case vicine al deposito in fiamme sono stati sgomberati dalle proprie abitazioni.



Il presunto attacco ucraino è documentato da video che mostrano gli incendi e i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che, secondo l’agenzia Tass, hanno coinvolto otto serbatoi. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, non ha "né confermato né smentito" la notizia: "Non sono a conoscenza di tutte le informazioni militari", ha dichiarato.

Ci sono diversi buone ragioni per cui l'esercito ucraino possa aver deciso di colpire Mosca anche oltre il confine. La città di Belgorod, capoluogo dell’omonima regione, dista meno di 80 chilometri da Kharkiv. Esattamente a metà tra le due città corre il confine russo-ucraino. Dopo Mariupol, Kharkiv è stata la città più colpita dai bombardamenti russi. Mosca, infatti, la ritiene un obiettivo strategico per arrivare a controllare il Donbass e l’intera zona orientale dell’Ucraina. Poco prima che l'invasione russa cominciasse, a fine febbraio, Belgorod era uno dei luoghi dove Vladimir Putin aveva ammassato le sue truppe per lanciare l'aggressione.

Kiev smentisce di aver attaccato il deposito di Belgorod

- Un alto funzionario della sicurezza ucraino ha negato le accuse di Mosca secondo cui Kiev sarebbe responsabile dell'attacco al deposito petrolifero nella città russa di Belgorod. "Per qualche motivo dicono che siamo stati noi, ma secondo le nostre informazioni questo non corrisponde alla realtà", ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov alla televisione nazionale.