Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, si incontreranno questa mattina a Tel Aviv per discutere la formazione di un governo di unità nazionale. L'incontro si terrà presso il quartier generale delle Forze di difesa israeliane (Idf), anziché a Herzliya come inizialmente previsto, e si aprirà con un aggiornamento sulla situazione della sicurezza nazionale. Lo ha reso noto il partito Yashar in un comunicato ripreso dal quotidiano israeliano Times of Israel. Netanyahu ha annunciato ieri sera per la prima volta la propria disponibilità a lasciare a Eisenkot il primo turno alla guida dell'esecutivo nell'ambito di un accordo di rotazione, assumendo inizialmente la carica di premier alternato. Eisenkot ha risposto alla proposta concedendo al Likud 24 ore per dimostrare la serietà delle proprie intenzioni. L'ex capo di Stato maggiore delle Idf ha accusato il partito di Netanyahu di aver ostacolato per quasi tre settimane le trattative, senza rispondere a una proposta dettagliata trasmessa attraverso un canale riservato istituito su richiesta dello stesso premier uscente. Nella serata di ieri, Eisenkot ha incontrato il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, con il quale ha già sottoscritto un accordo di coalizione, analogamente a quanto fatto con il leader del partito I Democratici, Yair Golan. L'ex premier Naftali Bennett, leader del partito B'Yachad, ha accolto con cautela l'apertura di Netanyahu, mentre il suo alleato Yair Lapid e lo stesso Golan hanno espresso contrarietà alla proposta. Il presidente israeliano, Isaac Herzog, aveva conferito a Eisenkot l'incarico di formare il nuovo governo lo scorso 8 novembre, dopo che 67 dei 120 deputati della Knesset (il parlamento israeliano) avevano indicato il suo nome nel corso delle consultazioni. Alle elezioni legislative del 27 ottobre il Likud aveva ottenuto 27 seggi, confermandosi il primo partito israeliano, seguito da Yashar con 21. La coalizione guidata da Netanyahu aveva tuttavia perso la maggioranza parlamentare.