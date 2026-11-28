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Le difese aeree saudite hanno intercettato un missile da crociera lanciato dagli Houthi verso Riad, dopo aver abbattuto nei giorni precedenti un drone e due missili balistici diretti alla capitale. In Yemen, le forze governative hanno annunciato di aver respinto un attacco Houthi a sud di Taiz, mentre proseguono i combattimenti in diverse province. Gli Houthi denunciano inoltre bombardamenti sauditi su Sanaa, con danni a otto abitazioni e tre negozi e 13 feriti. Intanto Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno concordato di rafforzare la cooperazione per la sicurezza.
Le Forze armate iraniane sono pronte a rispondere a qualsiasi nuovo attacco contro la Repubblica islamica, senza limitazioni geografiche, indipendentemente dalle scadenze prospettate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo ha dichiarato il vice capo di Stato maggiore delle Forze armate iraniane, generale di brigata Kioumars Heydari, secondo quanto riferito dalla radiotelevisione di Stato iraniana "Irib". Rispondendo a una domanda sulla possibilita' di un nuovo attacco statunitense all'inizio del 2027, Heydari ha sostenuto che Teheran non attribuisce alcuna importanza alle scadenze indicate dal presidente statunitense. Le Forze armate iraniane, ha aggiunto, sono in uno stato di piena prontezza operativa per rispondere in qualsiasi momento a eventuali azioni ostili degli Stati Uniti, di Israele o di altri Paesi. "Non vi saranno piu' limiti geografici alla risposta dell'Iran", ha affermato il generale, precisando che qualsiasi luogo dal quale dovesse provenire una minaccia contro la Repubblica islamica sara' considerato un obiettivo legittimo. Heydari ha inoltre rivendicato la chiusura dello stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane, sottolineando la rilevanza economica e strategica del passaggio marittimo che collega il Golfo Persico al golfo di Oman.
Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto questa mattina un missile da crociera lanciato da Ansar Allah, movimento sciita filo-iraniano dello Yemen, meglio noto come Houthi, in direzione della capitale Riad. Lo ha annunciato il portavoce della coalizione anti-Houthi a guida saudita, generale Turki al Maliki, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale saudita "Spa", senza fornire ulteriori dettagli. Gia' ieri la coalizione aveva annunciato l'intercettazione di un drone diretto verso Riad, mentre giovedi' erano stati abbattuti due missili balistici lanciati in direzione della capitale saudita. Nel frattempo, l'agenzia di stampa "Saba", controllata dagli Houthi, ha denunciato nuovi bombardamenti sauditi su Sanaa, capitale dello Yemen in mano al movimento filo-iraniano dal 2014. Secondo l'agenzia, "otto abitazioni e tre negozi sono stati danneggiati" in seguito a un raid contro il quartiere residenziale di Bir Abu Shamla, nel distretto di Al Tahrir, nel centro della capitale. L'emittente televisiva "Al Masirah", anch'essa controllata dagli Houthi, ha riferito di 13 feriti. Il nuovo attacco contro Riad giunge all'indomani della riunione di Islamabad del Comitato strategico politico e di difesa del patto della Mecca, nell'ambito della quale Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno concordato di accelerare gli sforzi congiunti per garantire la sicurezza del regno saudita, in conformita' agli impegni assunti in materia di difesa collettiva.
Le forze governative yemenite hanno annunciato di aver respinto questa mattina un attacco di Ansar Allah, movimento sciita filo-iraniano dello Yemen, meglio noto come Houthi, nel distretto di Al Misrakh, a sud della citta' di Taiz, nel sud-ovest del Paese. Lo riferisce l'emittente televisiva panaraba "Al Jazeera", secondo cui proseguono i combattimenti nelle province di Taiz (sud-ovest), Marib (est) e Al Jawf (nord). In un bollettino diffuso ieri dall'agenzia di stampa ufficiale yemenita "Saba", il portavoce delle Forze armate governative, colonnello Majed al Nuzaili, ha annunciato l'esecuzione di 726 operazioni contro gli Houthi nell'ambito dell'offensiva denominata "Alba dello Yemen". Secondo il bilancio fornito dal portavoce, 121 esponenti e combattenti del movimento sarebbero stati neutralizzati e 81 mezzi militari distrutti o danneggiati.