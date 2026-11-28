Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto questa mattina un missile da crociera lanciato da Ansar Allah, movimento sciita filo-iraniano dello Yemen, meglio noto come Houthi, in direzione della capitale Riad. Lo ha annunciato il portavoce della coalizione anti-Houthi a guida saudita, generale Turki al Maliki, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa ufficiale saudita "Spa", senza fornire ulteriori dettagli. Gia' ieri la coalizione aveva annunciato l'intercettazione di un drone diretto verso Riad, mentre giovedi' erano stati abbattuti due missili balistici lanciati in direzione della capitale saudita. Nel frattempo, l'agenzia di stampa "Saba", controllata dagli Houthi, ha denunciato nuovi bombardamenti sauditi su Sanaa, capitale dello Yemen in mano al movimento filo-iraniano dal 2014. Secondo l'agenzia, "otto abitazioni e tre negozi sono stati danneggiati" in seguito a un raid contro il quartiere residenziale di Bir Abu Shamla, nel distretto di Al Tahrir, nel centro della capitale. L'emittente televisiva "Al Masirah", anch'essa controllata dagli Houthi, ha riferito di 13 feriti. Il nuovo attacco contro Riad giunge all'indomani della riunione di Islamabad del Comitato strategico politico e di difesa del patto della Mecca, nell'ambito della quale Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno concordato di accelerare gli sforzi congiunti per garantire la sicurezza del regno saudita, in conformita' agli impegni assunti in materia di difesa collettiva.