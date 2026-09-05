Guerra in Iran, media: "Petroliera iraniana colpita da missili Usa vicino a Kharg"

Secondo quanto riportato dall'agenzia studentesca Snn con sede a Teheran, invece, l'attacco non ha causato morti. Stando all'agenzia di stampa statale Fars, sull'isola sono stati uditi "diversi boati" ma "non si registrano fumo o fiamme nella zona". Quella di Kharg è un'isola cruciale per l'industria petrolifera iraniana, rappresentando la maggior parte delle esportazioni di petrolio greggio dell'Iran. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato, qualche giorno fa, che l'isola di Kharg era un obiettivo dopo aver postato un video realizzato con Ia dell'isola distrutta.