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Iran, media: "Hegseth estende le missioni in Medio Oriente fino al 2027" | Trump: "Stiamo vincendo, controlliamo Hormuz"
Quando gli Usa hanno lanciato la loro offensiva contro Teheran sei mesi fa, Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto
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Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente in quanto quando gli Usa hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran sei mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, ha affermato: "Stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo Stretto di Hormuz".
Quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran sei mesi fa, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Ora, invece, sta silenziosamente estendendo il dispiegamento delle truppe, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti. Si tratta, spiega il quotidiano, di una strategia militare a lungo termine, concepita per offrire al presidente Trump diverse opzioni in vista della guerra. Questa strategia, con il dispiegamento di 19 navi da guerra, unità di difesa aerea, squadroni di caccia e paracadutisti nella regione, scrive ancora il quotidiano, sta mettendo a dura prova i militari e le loro famiglie.
"Stiamo vincendo" in Iran: "controlliamo lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, dove sta ospitando i candidati repubblicani alle elezioni Usa di metà mandato.