Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente in quanto quando gli Usa hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran sei mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, ha affermato: "Stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo Stretto di Hormuz".