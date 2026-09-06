Speciale Guerra in Iran
Continuano le tensioni

Iran, attaccato un drone navale degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz

Lo annunciano le Guardie Rivoluzionarie iraniane. Prese di mira anche sei imbarcazioni, tre petroliere e tre navi riconducibili agli Usa

06 Set 2026 - 06:31
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Un drone navale degli Usa colpito e abbattuto. Lo hanno annunciato le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran con queste parole, diffuse in una nota trasmetta dalla tv di Stato Irib: "Le eroiche forze navali della Guardia rivoluzionaria islamica hanno attaccato un drone militare americano che stava cercando di entrare nell'area protetta dello Stretto di Hormuz".

Attacchi incrociati e navi colpite

 Non accennano a fermarsi le ostilità fra Usa e Iran. Nella tarda serata del 5 settembre, l'Iran ha inoltre annunciato di aver attaccato diverse imbarcazioni, alcune anche a stelle e strisce, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Le Guardie Rivoluzionare hanno affermato che le loro forze navali hanno "preso di mira tre petroliere che percorrevano una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz e tre imbarcazioni riconducibili all'America 'assassina di bambini' in altre aree", avvertendo le altre navi di non tentare il transito su rotte non approvate.

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