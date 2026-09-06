Iran, attaccato un drone navale degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz

Non accennano a fermarsi le ostilità fra Usa e Iran. Nella tarda serata del 5 settembre, l'Iran ha inoltre annunciato di aver attaccato diverse imbarcazioni, alcune anche a stelle e strisce, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Le Guardie Rivoluzionare hanno affermato che le loro forze navali hanno "preso di mira tre petroliere che percorrevano una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz e tre imbarcazioni riconducibili all'America 'assassina di bambini' in altre aree", avvertendo le altre navi di non tentare il transito su rotte non approvate.