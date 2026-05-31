Trump: "Negoziati con l'Iran lenti, non avranno l'arma nucleare"

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Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati "lenti ma necessari", ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.
Il presidente americano Donald Trump ha richiesto diversi emendamenti all'accordo che i suoi inviati hanno raggiunto con le controparti iraniane, durante la riunione nella Situation room di venerdì: lo riporta Axios, in base a quanto appreso da un alto funzionario dell'amministrazione e da una seconda fonte vicina al dossier. Trump vuole l'accordo e prevede di finalizzarlo a breve, ma intende rafforzare diversi punti a lui cari, in particolare quelli relativi al materiale nucleare dell'Iran, secondo due funzionari Usa. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti, che potrebbe protrarsi per diversi giorni.
"I negoziati procedono lentamente, ci vuole molto tempo. Non ho fretta. Mi piacerebbe dire di avere fretta - perché i prezzi della benzina sono destinati a raddoppiare - ma se si va di fretta, non si conclude un buon affare". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump intervistato dalla nuora Lara Trump su Fox News, assicurando che l'Iran non avrà l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.