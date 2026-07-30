Gli attacchi all'Iran, da parte degli Usa, non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando centrale (Centcom) americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Pare, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che Trump possa scegliere fra raid mirati o la campagna proposta da Cooper per rispondere all'attacco iraniano contro target americani in Giordania. E, intanto, nella notte gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi che, come riportato in una nota del Centcom, sono "potente risposta ai tentati attacchi iraniani contro le basi americane in Medio Oriente".