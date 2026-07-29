"È stato fantastico. È stato uno dei migliori incontri che abbiamo avuto". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando dell'incontro con il presidente Donald Trump a Fox News, ha detto che "i nostri critici, che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza, hanno trovato un muro di granito". "E sapete perché? Il presidente è chiaro. Voglio dire, abbiamo un impegno comune. Non vogliamo questo regime fanatico di Teheran avere armi nucleari per minacciare ogni americano, la pace nel mondo e l'esistenza di Israele. Quindi abbiamo un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi".