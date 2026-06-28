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Nuovi raid Usa in Iran: "Colpiti dieci obiettivi" | L'ira di Trump: "Se attacchiamo di nuovo, Teheran non esisterà più"
Nella notte l'esercito Usa ha colpito depositi militari e postazioni di difesa aerea lungo il Golfo Persico. Trump: "L'Iran quando imparerà la lezione?"
© Centcom
Nonostante la firma del memorandum Iran-Usa, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah: "Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più".