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Escalation in Libano, la furia di Trump contro Netanyahu: "Sei pazzo, ecco perché tutti odiano Israele"
Tensioni alle stelle tra Usa e Iran dopo le minacce di escalation in Libano. Dura telefonata di Trump a Netanyahu: "Ecco perché odiano Israele"
© Ansa
Dopo una giornata di grandissime tensioni, che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un "piccolo intoppo risolto rapidamente". E ha parlato di una "chiamata produttiva con Bibi", anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano criticando aspramente la campagna nel Paese dei Cedri: "Cosa diavolo stai facendo? Ecco perché tutto il mondo odia Israele".
Guerra in Iran
Quello di lunedì è stato un "piccolo intoppo risolto rapidamente". Così Donald Trump ha riportato la calma dopo una giornata di grandi frizioni, dopo che Israele aveva annunciato l'escalation in Libano e Teheran aveva risposto interrompendo ogni comunicazione con il team negoziale americano. "Ho parlato con Hezbollah e ho detto niente spari. Ho parlato con Bibi (Netanyahu, ndr) e ho detto niente spari. Hanno smesso di spararsi a vicenda", ha aggiunto Trump in un'intervista alla Abc.
Il tycoon ha poi aggiunto che l'accordo a cui sta lavorando con l'Iran "potrebbe essere anche meglio di una vittoria militare". Ma ha ammesso che non si tratta di una cosa banale: "Per loro non è una cosa facile. Non è facile neanche dal nostro punto di vista, ma stiamo ottenendo quello che ci serve".