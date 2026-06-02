Escalation in Libano, la furia di Trump contro Netanyahu: "Sei pazzo, ecco perché tutti odiano Israele"

Quello di lunedì è stato un "piccolo intoppo risolto rapidamente". Così Donald Trump ha riportato la calma dopo una giornata di grandi frizioni, dopo che Israele aveva annunciato l'escalation in Libano e Teheran aveva risposto interrompendo ogni comunicazione con il team negoziale americano. "Ho parlato con Hezbollah e ho detto niente spari. Ho parlato con Bibi (Netanyahu, ndr) e ho detto niente spari. Hanno smesso di spararsi a vicenda", ha aggiunto Trump in un'intervista alla Abc.