Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump a Teheran | Israele avanza in Libano | La Francia chiama l'Onu

Prosegue la trattativa tra Usa e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche "piuttosto significative" alla bozza di memorandum in discussione, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta Usa. Chiesti impegni su nucleare e uranio. Gli Usa attendono una risposta non prima di tre giorni. Ma gli ayatollah avvertono: "Non ci fidiamo più delle promesse del nemico" e annunciano una nuova nave-mosquito che lancia missili Cruise fino a 700 chilometri. Israele intanto stringe la morsa e taglia in due il Libano: l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Intanto il Comando Centrale degli Stati Uniti scrive su X: "Questo fine settimana, il(CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm. Gli attacchi in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali".