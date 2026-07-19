Iran, ondata di attacchi dopo la morte dei due soldati Usa: "Punizione tempestiva" | Colpita l'isola di Qeshm

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha fatto sapere di aver "completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran". Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze americane avrebbero preso di mira strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, le capacità marittime e i siti di stoccaggio di missili e droni "al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane". Le forze armate statunitensi hanno inoltre preso di mira le forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche che il 17 luglio avevano sferrato attacchi contro membri delle forze armate statunitensi in Giordania.