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Iran, Trump insiste: "Sono gli Stati Uniti ad avere il controllo di Hormuz"
Il presidente Usa ha dichiarato che in questo momento il Paese è "in ottima posizione". Nel frattempo, è ripresa la circolazione dei barili di petrolio
© Afp
Delicata. Resta così la situazione nello Stretto di Hormuz, nonostante il presidente Usa Donald Trump continui a ribadire: "Abbiamo noi il controllo totale". Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'Energia americano, Chris Wright, attraverso lo Stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno.
Secondo quanto detto dal segretario all'Energia americano, Chris Wright, attraverso lo Stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili di petrolio al giorno. Lo riporta Bloomberg. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione salgono a circa 15 milioni di barili giornalieri, secondo il segretario.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito sul fatto che gli Usa mantengano il controllo dello Stretto di Hormuz. "Non hanno il controllo. Noi abbiamo il controllo totale. È nostro, e a un certo punto, forse faranno qualcosa, e poi verranno spazzati via", ha detto Trump ai giornalisti, come riporta la Cnn. Il presidente Usa ha poi aggiunto: "In questo momento, siamo in un'ottima posizione".