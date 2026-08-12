Iran, Trump insiste: "Sono gli Stati Uniti ad avere il controllo di Hormuz"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insistito sul fatto che gli Usa mantengano il controllo dello Stretto di Hormuz. "Non hanno il controllo. Noi abbiamo il controllo totale. È nostro, e a un certo punto, forse faranno qualcosa, e poi verranno spazzati via", ha detto Trump ai giornalisti, come riporta la Cnn. Il presidente Usa ha poi aggiunto: "In questo momento, siamo in un'ottima posizione".