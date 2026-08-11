Guerra in Iran, Trump: "Bonificato l'intero stretto di Hormuz, lo controlliamo al 100%"

La situazione nello Stretto di Hormuz per Trump è "un po' complessa" a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti "hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo". È quanto ha detto Donald Trump, parlando nelle scorse ore nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Il presidente Usa ha ammesso che l'Iran "può creare problemi" in quel tratto di mare strategico attraverso il quale passa il 20% circa del petrolio mondiale. "Ora, possono creare problemi? Sì, possono farlo, ma sono al verde, non hanno soldi" ha concluso il tycoon. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il presidente americano, di ritorno lo scorso luglio, dal vertice Nato di Ankara, avrebbe preso un volo segreto militare dalla Turchia, a causa della minaccia iraniana di assassinio. Nelle scorse ore il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito di aver avuto un incontro di sette ore con Mojtaba Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del Paese.