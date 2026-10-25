Netanyahu posta foto di atomica su Tel Aviv: "Due anni per finire il lavoro con l'Iran"

A pochi giorni dalle elezioni israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha pubblicato sul suo account X un'immagine che ritrae una bomba atomica che si abbatte su Tel Aviv, condividendo un post dello scrittore Yuval Blumberg, secondo cui ''lo Stato di Israele deve affrontare una minaccia esistenziale reale e concreta. Se gli iraniani dovessero dotarsi di armi nucleari, nient'altro avrebbe più importanza". "Dobbiamo finire lavoro in Iran, servono due anni", aggiunge. Intanto, due funzionari iraniani, uno dei quali membro dei pasdaran, hanno detto al New York Times che l'ampliamento degli obiettivi di Teheran in caso di attacco include anche diplomatici e personale Usa.