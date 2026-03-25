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Iran nega trattative con Usa: "Negoziano con loro stessi" | Hormuz riapre (a pagamento) | Media: "Europa rischia carenze di carburante"
Alcuni paesi del Golfo premono su Washington perché adotti il pugno di ferro contro Teheran, altri tentano la via della mediazione
© Afp
Gli Usa avrebbero presentato un piano in 15 punti all'Iran, tramite la mediazione del Pakistan. È questa la notizia che filtra dalla Casa Bianca, che avrebbe già indicato a Teheran i punti fondamentali dell'accordo: smantellamento delle capacità nucleari, apertura dello Stretto di Hormuz, limitazione del progetto missilistico iraniano e revoca delle sanzioni. Una lista che, stando ai primi report, sarebbe stata rispedita al mittente dagli ayatollah con tanto di contro-richieste, ritenute "assurde" dagi alti ufficiali americani. Intanto, come ha comunicato Teheran, Hormuz ha iniziato gradualmente a riaprire ma solo per le navi "non ostili" e previo pagamento di una salatissima tassa da 2 milioni di dollari a imbarcazione. Dietro le quinte, alcuni Paesi del Golfo starebbero tentando di far sedere concretamente a un tavolo di negoziati Usa e Iran, altri - Arabia Saudita su tutti - vorrebbero invece che Washington continuasse a martellare militarmente il regime iraniano. La Casa Bianca per ora fa buon viso a cattivo gioco, tenendo aperta la via della trattativa e inviando al contempo almeno 3.200 soldati della 82esima Divisione aviotrasportata in Medio Oriente. E per il dopo Mojtaba Khamenei, Donald Trump avrebbe scelto come candidato ideale il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.
Il prezzo del petrolio Brent è risalito sopra i 100 dollari al barile, dopo che ieri era crollato di oltre il 10% in seguito alla comunicazione di Donald Trump di aver concluso "ottimi" colloqui con Teheran. Il Brent è salito del 2,9% a 102,84 dollari, mentre il West Texas Intermediate ha registrato un balzo del 3,5% a 91,20 dollari
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha telefonato al suo omologo iraniano Abbas Araqchi, esortandolo a cogliere ogni occasione per avviare i colloqui di pace. "Dialogare è sempre meglio che combattere", avrebbe detto Wang ad Araqchi. "Tutte le questioni controverse dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo e il negoziato, non ricorrendo alla forza". Araqchi avrebbe risposto: "L'Iran si aspetta seriamente che gli Stati membri del Consiglio di sicurezza Onu, in particolare la Cina e la Russia, impediscano agli Stati Uniti di continuare ad abusare del Consiglio assumendo una posizione ferma nel condannare l'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista israeliano".