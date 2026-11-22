Nuovo giorno di attacchi in Medioriente. In Iran, i Guardiani della Rivoluzione hanno reso noto che le proprie forze di difesa aerea hanno abbattuto il ventesimo drone statunitense Mq-1 a est dello Stretto di Hormuz, aggiungendo che si tratta del quarto abbattuto nelle ultime 24 ore. "Lo spazio aereo dell'Iran rappresenta una 'linea rossa' e qualsiasi sua violazione incontrerà una risposta dura, decisa e ferma", si legge nella nota riportata dall'agenzia Tasnim. "I Guardiani della Rivoluzione manterranno la massima prontezza operativa, avvalendosi di avanzati sistemi di sorveglianza e ricognizione per monitorare ogni movimento del nemico nella regione", si legge ancora nel comunicato dei Pasdaran. Intanto, tra il conflitto portato avanti quest'anno da Stati Uniti e Israele contro l'Iran e quello dei dodici giorni dello scorso anno, sono stati uccisi 428 bambini iraniani. Lo ha riferito la Mezzaluna Rossa iraniana. Tra le vittime figurano anche sette bambini di età inferiore a un anno. Altri 115 minori sono rimasti feriti nella guerra di quest'anno, ha aggiunto l'organizzazione.