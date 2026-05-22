Iran, Teheran accusa Usa e Israele di "crimine di guerra" per l'attacco all'istituto Pasteur

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha condannato l'attacco sferrato da Stati Uniti e Israele contro l'Istituto Pasteur di Teheran durante le ostilità dei mesi scorsi, definendolo un "palese crimine di guerra". In un messaggio pubblicato sulla piattaforma sociale X, Baghaei ha accusato Washington e Tel Aviv di aver colpito deliberatamente uno storico centro scientifico e sanitario, sostenendo che l'azione abbia violato il diritto della popolazione iraniana alla salute, alla ricerca e alla vita. Le dichiarazioni arrivano dopo un intervento della rivista medica The Lancet, secondo cui la distruzione dell'istituto rappresenta una seria minaccia per la sicurezza sanitaria regionale. Secondo la rivista, l'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che l'istituto non è più operativo e non è in grado di fornire servizi sanitari dopo i bombardamenti, avvenuti in un contesto già aggravato da anni di sanzioni internazionali contro l'Iran.