A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Usa sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali tra Usa e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. "Non vogliamo imboccare quella strada, ma il presidente è disposto e in grado di farlo, qualora fosse necessario". Alta tensione tra Trump e Netanyahu che hanno avuto una conversazione "prolungata e drammatica", ma il tycoon minimizza: il leader israeliano "farà quello che voglio". Intanto, nonostante le tensioni con i Paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia che si terrà a giugno, secondo quanto riporta Axios. Lo stesso sito fa poi sapere che il presidente americano avrebbe riferito a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una "lettera di intenti" per porre fine alla guerra.