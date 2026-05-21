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Iran, Hegseth assicura: "Pronti all'azione contro Teheran" | Media Usa: mediatori a lavoro su una "lettera di intenti" per porre fine alla guerra
Per i media Usa, Trump avrebbe deciso di partecipare al G7 che si terrà a giugno in Francia nonostante le tensioni con i Paesi europei
© Afp
A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Usa sono "pronti all'azione", in attesa degli sviluppi negoziali tra Usa e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. "Non vogliamo imboccare quella strada, ma il presidente è disposto e in grado di farlo, qualora fosse necessario". Alta tensione tra Trump e Netanyahu che hanno avuto una conversazione "prolungata e drammatica", ma il tycoon minimizza: il leader israeliano "farà quello che voglio". Intanto, nonostante le tensioni con i Paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia che si terrà a giugno, secondo quanto riporta Axios. Lo stesso sito fa poi sapere che il presidente americano avrebbe riferito a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una "lettera di intenti" per porre fine alla guerra.
Il presidente americano Donald Trump ha riferito al premier israeliano Benjamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una "lettera di intenti", firmata da Usa e Iran - per porre fine alla guerra e decretare un periodo di 30 giorni per le trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz. È quanto riferisce il sito americano Axios.