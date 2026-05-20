Trump rilancia su Iran e G7: "Niente armi nucleari a Teheran", poi conferma la presenza al summit in Francia

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti "concluderanno molto rapidamente" il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il Congressional Picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita "in modo molto piacevole", aggiungendo: "Faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran". Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente Usa era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni Paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran.