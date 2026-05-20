Trump rilancia su Iran e G7: "Niente armi nucleari a Teheran", poi conferma la presenza al summit in Francia

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Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti "concluderanno molto rapidamente" il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il Congressional Picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita "in modo molto piacevole", aggiungendo: "Faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran". Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente Usa era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni Paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran.
Il presidente americano Donald Trump parteciperà al vertice dei leader del G7 in Francia a giugno per discutere di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità: lo afferma Axios, in base a quanto detto da un funzionario della Casa Bianca. La presenza del tycoon era in dubbio, malgrado sia consuetudine che i leader Usa prendano parte ai vertici annuali, a causa della sua crescente irritazione nei confronti di Paesi del G7 - tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Italia - per non essersi allineati al suo sforzo bellico in Iran, arrivando anche a minacciare ritorsioni.
"Faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Dobbiamo impedire loro di pensare al nucleare e non permetteremo loro di avere un'arma nucleare". Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic. "Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e penso che lo concluderemo molto rapidamente e non avranno un'arma nucleare: spero che lo faremo in modo molto piacevole".