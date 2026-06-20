Guerra in Iran, Witkoff in Svizzera per colloqui sul nucleare con Teheran

Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele: nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del Paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piano possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti.