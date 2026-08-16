Medioriente, leader di Hamas al Cairo in vista della visita di Kushner in Israele ed Egitto

Il leader politico di Hamas, Khalil al-Hayya, dovrebbe recarsi al Cairo per colloqui con funzionari egiziani, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Afp da una fonte interna al movimento palestinese, in vista della visita nella regione dell'inviato di Donald Trump, Jared Kushner. Khalil al-Hayya, che si trova in Egitto per la prima volta da quando ha assunto la guida di Hamas a fine luglio, incontrerà il capo dei servizi segreti egiziani, Hassan Rashad, domenica mattina, secondo la fonte. Kushner è atteso in Israele e in Egitto la prossima settimana per cercare di appianare le divergenze sul piano Usa per la Striscia di Gaza. Sarà accompagnato da Nikolai Mladenov, il rappresentante del Board of Peace per Gaza. La visita dell'inviato di Trump arriva dopo che il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicamente respinto, il 9 agosto, la roadmap americana in 15 punti che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano dalla Striscia. Mentre in Libano la tregua sembra definitivamente saltata.