Guerra in Ucraina, Stoltenberg: "Attivato il piano di difesa della Nato"

"Nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe".

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, spiegando che "dopo l'invasione della Russia di un Paese non alleato, abbiamo attivato il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto".