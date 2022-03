Guerra in Ucraina, Pentagono: i russi si stanno ritirando da Chernobyl

Le forze russe in Ucraina hanno iniziato il ritiro dalla zona della centrale nucleare di Chernobyl.

Lo ha detto il Pentagono. Secondo fonti della difesa americana, "l'area della centrale nucleare, occupata dai russi dal 24 febbraio, è una delle zone che le truppe di Mosca stanno lasciando per riposizionarsi in Bielorussia". "Non possiamo ancora dire se ne siano andati tutti", ha precisato il funzionario del Pentagono.