Guerra in Ucraina, Mykolaiv ancora sotto attacco: segnalate esplosioni

A Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, è stata di nuovo una notte di bombardamenti: diverse le esplosioni udite dalla popolazione.

Lo ha riferito su Telegram il sindaco della cittadina, Oleksandr Sienkevych. "In città si sentono potenti esplosioni" ha scritto alle 3 ora locale. Gli allarmi per attacchi aerei hanno suonato a lungo in tutta la regione.