Guerra in Ucraina, la storia di chi si arruola per combattere: "Non ho scelta, devo farlo"

"Vado, per difendere la mia patria e la mia famiglia". A "Quarta Repubblica" parla un uomo ucraino, che vive a Roma con la moglie, intenzionato ad andare nella terra natia per combattere le truppe russe.

"Non ho scelta, devo farlo", aggiunge. "Se me ne resto qui, quando un domani tornerò in Ucraina, come mi guarderanno gli amici? Come potrò guardare in faccia la gente? Se tutti restano seduti, chi viene a difenderci?".

Leggi Anche Nord Stream 2, il gasdotto al centro della crisi tra Russia e Ucraina che resta bloccato

A domanda diretta dell'inviato del talk di Rete 4, l'uomo dice di non avere paura, forse perché ha già combattuto una guerra, in Donbass, dal 2016 al 2019. "Ho già sparato contro qualcuno, lo farò anche contro i russi, al 100%", conclude.