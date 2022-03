Guerra in Ucraina, l'ex portavoce di Zelensky: "Putin è il campione della disinformazione"

"Putin è il campione della disinformazione. Parla della difesa della Russia, del nazismo in Ucraina, ma è tutto falso". "Quarto Grado" ospita in collegamento Iuliia Mendel, l'ex portavoce di Volodymyr Zelensky, che subito punta il dito nei confronti del presidente russo. "Nei suoi discorsi finge di avere dei valori da difendere, ma, nella realtà dei fatti, è lui che va a infrangere i valori degli altri Paesi".

Mendel sottolinea anche l'unione del popolo ucraino, che ha fatto fronte comune contro il nemico. "Crediamo nella nostra nazione, è tutto quello che abbiamo e che vogliamo difendere", afferma la donna. "Siamo noi i proprietari del nostro stato, non i russi, e siamo pronti a combattere per la nostra esistenza e i nostri valori".