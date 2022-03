Guerra in Ucraina, il vicesindaco di Mariupol: "In atto un genocidio"

"Ora possiamo dire con certezza che stiamo subendo un genocidio". Sono le parole di Serhiy Orlov, vicesindaco di Mariupol, una delle città più colpite dall'attacco russo iniziato lo scorso 24 febbraio. "Fuori dal Coro" ha mostrato il videomessaggio di Orlov, che ha descritto la situazione difficile in cui versa la sua città: "Hanno ucciso molti civili, tantissimi - ha detto - abbiamo le strade piene di corpi".

Orlov ha poi lamentato anche i danni alle infrastrutture che rendono ancora più difficile la vita di chi sta provando a evitare i bombardamenti: "Qui a Mariupol non abbiamo più l'elettricità, siamo senza acqua e cibo e stiamo congelando, la temperatura è sotto lo zero: è veramente difficile sopravvivere in queste condizioni".