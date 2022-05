Guerra in Ucraina: il reportage da Severodonetsk, la città ribattezzata "La nuova Mariupol"

È stata ribattezzata "la nuova Mariupol": è

Severodonetsk

"Zona Bianca"

, la città nell'Ucraina orientale in cui la resistenza dell'esercito di Kiev è in affanno ormai da giorni. Le telecamere disono andate lì per documentare la soluzione: molti cittadini vivono in bunker senza acqua, cibo e corrente elettrica. "Alcuni di noi hanno la febbre - spiega una donna - ma le medicine scarseggiano e non riusciamo a curare tutti".

Le truppe russe tengono da giorni sotto assedio la città, come confermato dal primo cittadino di Severodonetsk

Oleksandr Stryuk

: "La città è circondata - ha detto - stanno cercando di assaltare in più direzioni e la velocità di evacuazione è diminuita. Ogni giorno riusciamo a far andare via dieci persone".