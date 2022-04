Guerra in Ucraina, coda ai distributori russi in Sicilia dove la benzina costa meno

L'inviato di

"Dritto e Rovescio" Lorenzo Caroselli

raffinerie petrolifere

d'Europa

è gestita da una società italiana

Lukoil

si è recato in provincia di Siracusa per mostrare che è possibile fare benzina ad un prezzo molto vantaggioso presso distributori russi. "Qui c'è una delle più grandi- sottolinea l'inviato -di proprietà svizzera a sua volta controllata però dalla russa, una delle poche aziende risparmiate dalle sanzioni alla Russia, e il carburante che esce da qui non deve fare molta strada per raggiungere i distributori in tutta la Sicilia".

In un momento in cui i prezzi della benzina sono alti ovunque, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, proprio il carburante di Mosca qui viene venduto ad un prezzo molto competitivo:

1,689€ sia la benzina sia il gasolio

L'inviato chiede al

gestore di un'area di servizio

riusciamo a mantenere un prezzo basso

se l'essere un marchio di carburante russo, sta creando qualche problema in questo momento di guerra. "No, per fortuna- risponde Cristel Meli - nonostante il caro prezzi da noi c'è la fila, quindi riusciamo a lavorare veramente bene".

Molti degli automobilisti in coda sono ignari della proprietà russa: "Sono con l'Ucraina ma dobbiamo guardare anche i nostri interessi", dice una donna intenta a fare rifornimento per la sua auto. "

Dove conviene faccio benzina

- sottolinea un altro automobilista - questi sono discorsi geopolitici che devono interessare gli Stati".

"So che è una stazione russa - spiega un conducente all'inviato - si passassero una mano sulla coscienza gli altri gestori, devo misurare il mio tenore di vita con la mia tasca perché un padre di famiglia dove può deve risparmiare".