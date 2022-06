Guerra in Ucraina, Biloslavo: "La visita dei leader europea non piace ai cittadini ucraini"

Il premier italiano Mario Draghi, il cancelliere tedesco

Olaf Scholz

Emmanuel Marcron

Volodymyr Zelensky

Fausto Biloslavo a "Controcorrente"

e il presidente francesesono arrivati a Kiev dove incontreranno insieme il leader ucraino, per la loro prima visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. I tre leader europei troveranno una Kiev diversa rispetto a quella che eravamo abituati a vedere nelle prime settimane del conflitto, come raccontato dall'inviato Mediaset: "La città è cambiata in positivo, c'è il traffico e i ragazzi che girano il monopattino elettrico ma ci sono anche tanti problemi".

Tuttavia, secondo

Biloslavo

Draghi, Scholz e Macron

, i problemi dei cittadini ucraini sono soprattutto economici e molti non vedono di buon occhio la visita dei leader europei: "La gente sa benissimo dell'arrivo di- ha spiegato - ma si sono un po' stufati di queste visite perché sanno che non portano a niente. Le persone non sanno come arrivare alla fine del mese e tutte queste visite che si ripetono tutte uguali hanno un po' stufato la popolazione perché non vedono una soluzione".