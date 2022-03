Guerra, il generale Camporini: "Esercito russo in difficoltà, spiazzato dalla risposta ucraina"

"Credo che qualche difficoltà seria l'esercito russo l'abbia incontrata. Non era pronto mentalmente a questo tipo di risposta da parte dell'Ucraina, è stato spiazzato". Così, a "Mattino Cinque News", il generale Vincenzo Camporini parla dello scontro tra le forze armate dei due Paesi in guerra, aggiungendo che la reazione di quelle di Putin non è più accettabile. "Utilizzano armi non di precisione, con razzi che possono tranquillamente colpire l'obiettivo, ma anche sbagliarlo di un chilometro e finire sui civili".

Per quanto riguarda, invece, gli aiuti all'Ucraina, in termini di armi e non solo, l'ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare parla di svariati varchi di frontiera. "Si tratta soltanto di scegliere quello più agevole, meno soggetto ad attacchi", sottolinea.