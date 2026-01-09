Gli Usa sequestrano un'altra petroliera "in accordo con Caracas" | Trump: "Decideremo noi le compagnie che opereranno in Venezuela"

Tutto questo avviene proprio pochi giorni dopo il sequestro di un'altra petroliera da parte dei militari Usa: la Marinera, che aveva cambiato bandiera passando sotto quella della Russia e che secondo Washington apparteneva anch'essa alla flotta ombra legata al Venezuela. Il sequestro della Marinera nell'Atlantico del nord ha scatenato l'ira di Mosca e Pechino. Oggi però il Cremlino - che probabilmente vuole tenere una linea aperta con gli Usa, anche sullo sfondo dei difficili negoziati sull'Ucraina invasa - ha annunciato il rilascio di due cittadini russi membri dell'equipaggio. E ha detto di "accoglierlo con favore" e di "esprimere gratitudine alla leadership degli Stati Uniti". La cattura di un'altra petroliera difficilmente però farà piacere a Mosca. Ha invece ricevuto il plauso di Kiev, che ha a sua volta definito la Olina "parte della 'flotta ombra' della Russia".