Mondo
Tensione alta

Gli Stati Uniti sequestrano la petroliera russa Marinera. Ira di Mosca

Usa, Russia, Iran e Venezuela"i protagonisti della"battaglia navale che spaventa il mondo

di Luca Pesante
07 Gen 2026 - 19:56
01:35 

La marina statunitense conferma di aver preso sotto custodia con un abbordaggio avvenuto a metà strada tra Irlanda e Islanda la petroliera Marinera, partita dall’Iran, diretta nella Federazione dopo aver tentato di attraccare in Venezuela per caricare greggio. La nave, che al momento del sequestro sarebbe stata vuota, era inseguita da almeno due settimane dalle unità americane perché sospettata di essere una delle 3mila imbarcazioni della flotta fantasma di Mosca: fino a pochi giorni fa era identificata come Bella 1, battente bandiera della Guyana. L'operazione, realizzata col supporto della Royal Air Force britannica, ha provocato l'ira di Mosca, che aveva inviato unita' militari per scortare l'imbarcazione. Il Cremlino chiede il rilascio dell'equipaggio.

stati uniti
russia