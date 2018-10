Guerra all'Isis, Trenta: "Grazie ai nostri soldati e carabinieri"

"Grazie ai nostri soldati e carabinieri, l'Italia ha addestrato migliaia di forze di sicurezza, specialmente in Iraq, dove sono stati primi attori nella lotta al Daesh". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parlando al Manama's Dialogue, forum sulla sicurezza globale in Bahrein. "L'Italia - ha spiegato - è orgogliosa di far parte della Coalizione globale contro l'Isis che ci ha portato diverse lezioni oltre a molti risultati".