Guerini: "No evidenze che l'attacco in Iraq fosse contro italiani

"Non ci sono evidenze" che l'attentato in Iraq "fosse rivolto a militari" italiani. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "E' un ordigno rudimentale, che ha colpito il convoglio italiano al rientro da una missione". "Nessuno è in pericolo di vita ma sono stati interessati da lesioni molto gravi. Voglio esprimere la vicinanza del governo e di tutti gli italiani alle loro famiglie e a tutti i militari nelle missioni internazionali".