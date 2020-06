Guerini: al via due nuove missioni in Sahel e Golfo di Guinea

Al via due nuove missioni militari italiane nel mondo: saranno in Sahel e nel Golfo di Guinea, secondo quanto annuncia il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Nella prima saranno impegnati in Niger "assetti elicotteristici per il trasporto e l'evacuazione medica" nell'ambito della task force "Taquba" a guida francese, per il contrasto al terrorismo. Nella seconda la Marina militare agirà "a tutela dei nostri interessi energetici e commerciali".