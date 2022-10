Guatemala, sei persone uccise mentre nuotavano in piscina: regolamento di conti tra gang rivali

Lo scontro a fuoco, secondo quanto riferiscono i media locali, sarebbe avvenuto tra due bande rivali che si spartiscono il territorio, tra quelle ritenute più pericolose nella regione centroamericana: "Barrio 18", specializzata in narcotraffico e furto di veicoli, e "Mara Salvatrucha" temuta organizzazione nata da salvadoregni trasferiti negli Usa e che conta oggi ramificazioni in Europa, compresa Milano. I sicari della gang "Mara Salvatrucha" sarebbero poi fuggiti a bordo di un veicolo nero dopo l’uccisione dei membri della banda rivale.

Le indagini -

Per la polizia l’attacco, sferrato vicino alla spiaggia nota come "El Semillero", mirava a sottrarre al "Barrio 18" il controllo del territorio molto noto per lo spaccio di droga e per i furti di auto e moto. Le vittime sarebbero tre uomini e tre donne. Due corpi sono stati recuperati dal fondo della piscina.