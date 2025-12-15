Guatemala, scontro a fuoco tra gruppi armati: 13 morti

Le autorità del municipio di Nahualá, in Guatemala, hanno reso noto il bilancio di 13 vittime a seguito di un duro scontro a fuoco tra gruppi armati irregolari nel quadro di una disputa tra popolazioni vicine. Il presidente Bernardo Arévalo ha affermato in una conferenza stampa che nel corso degli scontri è stato attaccato anche il distaccamento dell'Esercito guatemalteco situato al confine tra Nahualá e Santa Catarina Ixtahuacán e ha decretato lo "stato di prevenzione" per 15 giorni in entrambi i comuni.