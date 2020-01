Guatemala, ripartono le carovane dei migranti verso gli Stati Uniti

Centinaia di migranti provenienti da San Pedro Sula in Honduras, sono entrati in carovana la notte scorsa in Guatemala. Un "viaggio della speranza" che, attraverso il Messico, dovrebbe portarli alla frontiera con gli Stati Uniti. Sembrano dunque ripartire le carovane dal Centroamerica, dopo una pausa durata alcuni mesi in seguito al braccio di ferro fra Usa e Messico.