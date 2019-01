Guatemala, bloccato il permesso d'ingresso a un ispettore Onu

Dopo 25 ore di permanenza nell'aeroporto di Città del Guatemala, Yilen Osorio Zuluaga, investigatore della Commissione internazionale contro la corruzione in Guatemala, è stato autorizzato a entrare in territorio guatemalteco grazie ad un'ordinanza della Corte costituzionale. Il divieto di ingresso era stato formulato dalle autorità migratorie in ottemperanza di un divieto governativo e nonostante due sentenze della Corte, che lo avevano annullato.