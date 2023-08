Guatemala, Arevalo vince il ballottaggio e diventa presidente

In Guatemala il candidato di centrosinistra, il sociologo outsider Bernardo Arèvalo ha vinto il ballottaggio per le presidenziali con il 59,5% dei voti, contro la sua rivale, la conservatrice Sandra Torres, che ha raggiunto il 35,8%, quando le schede scrutinate sono il 95%.

Il candidato di Semilla era partito favorito nei sondaggi, in una campagna segnata da tentativi di eliminarlo dalle elezioni. "Siamo sicuri che quello che vincerà sarà il popolo del Guatemala", aveva detto in una breve dichiarazione alla stampa dopo aver votato in una scuola nel centro storico di Città del Guatemala.