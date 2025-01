Groenlandia, Walz: "Trump pronto a considerare anche l'opzione militare"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a considerare tutte le possibili opzioni sulla Groenlandia, inclusa quella militare. Lo ha detto il deputato repubblicano Mike Walz, scelto dal tycoon come consigliere per la sicurezza nazionale nella sua seconda amministrazione. "Il presidente Trump lascia sempre aperte tutte le opzioni, ma ci sono anche molti modi per modificare gli accordi esistenti", ha detto Walz quando gli è stato chiesto di commentare una potenziale azione militare americana per annettere il territorio autonomo della Danimarca.