Groenlandia nella stretta dei cambiamenti climatici: gli iceberg perdono 6 miliardi di tonnellate d'acqua al giorno

Gli icerberg nel nord-ovest della Groenlandia hanno perso 6 miliardi di tonnellate d’acqua al giorno, quantità sufficiente a riempire 7,2 milioni di piscine olimpioniche.

Questo è quanto emerge dal Centro Nazionale Statunitense per i dati su neve e ghiaccio (NSIDC) e lo studio è stato riportato dalla Cnn. L'emittente televisiva ha sottolineato che le temperature in Groenlandia si mantengono attorno ai 15,5 gradi , circa 5 gradi in più del normale per questo periodo dell'anno. E, in particolare, l'ondata di calore tra il 15 e il 17 luglio ha accelerato il processo. Gli scienziati temono che si ripeta lo scioglimento record del 2019, quando 532 miliardi di tonnellate di ghiaccio finirono in mare.