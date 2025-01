Groenlandia, Copenaghen chiama Trump: "La regione deciderà su indipendenza"

Dopo le dichiarazioni di ipotesi annessione della Groenlandia agli Usa da parte di Trump, interviene la Danimarca, a cui l'isola di ghiaccio fa capo come territorio autonomo. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha infatti chiamato il presidente eletto statunitense. Secondo una nota del governo danese riportata sui media locali, Frederiksen ha detto a Trump che "sarà la Groenlandia a decidere sulla sua indipendenza" e, facendo riferimento alle parole del primo ministro groenlandese, Mute Egede, ha ribadito che la Groenlandia "non è in vendita". La telefonata è durata circa 45 minuti.